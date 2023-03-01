Исследования от головы до пяток. Как белорусские врачи помогают пострадавшим от землетрясения в Сирии?

Новости Сирии. Жаркий климат, санитарные проблемы, отсутствие в домах отопления и отрицательные ночные температуры. В неимоверно жестких условиях в белорусском военно-полевом госпитале в Алеппо наши военные медики продолжают оказывать помощь гражданам Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего за ней обратились уже более 2 000 пациентов.

В состав диагностического отделения, развернутого в полевой палатке, входят портативный рентген и аппарат УЗИ высокого класса. Особенности работы военных медиков – утро после холодной ночи начинается с обогрева термопушкой, а вот к полудню ситуация меняется кардинально, все из-за высокой солнечной активности. Несмотря на такие условия, все необходимые меры безопасности соблюдаются полностью. Ежедневно в отделении выполняют от 70 до 90 рентгеновских снимков и около 10 УЗИ-исследований.

Андрей Мурашко, начальник передвижного флюорографического кабинета, подполковник медицинской службы:

На рентгеновском аппарате выполняем совершенно различные исследования. Начиная, как говорится, от головы до пяток. Перечень исследований разнообразный. В отличие от наших обычных условий, в которых мы работаем в Беларуси на полигонах, учениях, когда у нас превалируют исследования органов грудной клетки и пазух, здесь ситуация немного другая. Большая часть пациентов обращается именно с патологией костно-суставной системы.

Характер травм пациентов обусловлен пережитым землетрясением. Помощи белорусских военных врачей сирийцы искренне рады и горячо благодарят за нее.