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На севере Испании из-за снежной бури без электричества осталось 2000 домохозяйств

01 марта 2023 07:15
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Новости Испании. Непогода добралась до Испании. Снежная буря на Майорке привела к отключению электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На севере Испании из-за снежной бури без электричества осталось 2000 домохозяйств-1

В регионе введен наивысший – красный – уровень опасности. Шторм с красивым названием «Джульетта» не пощадил жителей страны. Третий день он атакует север Испании. В некоторых районах заблокированы дороги, не работает паромное сообщение, без света осталось 2 000 домохозяйств.  

На севере Испании из-за снежной бури без электричества осталось 2000 домохозяйств-4

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# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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