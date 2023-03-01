На севере Испании из-за снежной бури без электричества осталось 2000 домохозяйств

Новости Испании. Непогода добралась до Испании. Снежная буря на Майорке привела к отключению электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе введен наивысший – красный – уровень опасности. Шторм с красивым названием «Джульетта» не пощадил жителей страны. Третий день он атакует север Испании. В некоторых районах заблокированы дороги, не работает паромное сообщение, без света осталось 2 000 домохозяйств.