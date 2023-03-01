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Финляндия начала строить забор на границе с Россией

01 марта 2023 07:22
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Новости Финляндии. Финляндия начала строительство забора на границе с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ограждение появится в районе пограничного перехода Иматра – Светлогорск. Проект обойдется Хельсинкам почти в 140 миллионов евро.  

Финляндия начала строить забор на границе с Россией-1

По обеим сторонам пограничного перехода уже убрали деревья. В ближайшее время там планируют построить трехкилометровый тестовый участок. А в марте начнется прокладка дороги и возведение самого забора, а также создание системы технического контроля. Планируется, что забор высотой три метра будет оснащен ночным режимом видеонаблюдения и прожекторами. Всего вдоль восточной границы будет возведено около 200 километров заграждений.  

Финляндия начала строить забор на границе с Россией-4

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# Международная политика # Новости Финляндии # Фотофакт

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