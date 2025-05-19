Бузин: переговоры в Стамбуле должны привести к миру, иначе Европу ждут очень тяжёлые времена

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех или же нас ждет очередная эскалация? Этот и другие вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

Сегодня поменялся мир. Сегодня поменялись правила существования центров силы. Они формируются, новые уже появились. И нельзя сверхдержаву удерживать в рамках и диктовать ей какие-то условия. Пора разбираться на межгосударственном, на стратегическом уровне с вопросами взаимодействия.

И самое главное – пора ценить человеческую жизнь. Этот шаг, который сделан в Стамбуле, должен привести к миру. Раньше-позже, но должен привести к миру. И не к заморозке конфликта, а ликвидации именно тех первопричин, о которых шла речь. В противном случае Европу ждут очень тяжелые времена.

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