Вторая волна? Вспышку коронавируса фиксируют в курортных странах

Новости мира. Новая волна коронавируса накрыла страны, которые едва оправились от пандемии. Число заболевших и погибших стремительно растёт в Испании, США, Австралии, Черногории, Китае, Грузии и Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них испанская Барселона и её окрестности. Здесь за выходные болезнь подтвердилась почти у 3 тысяч человек. На всей территории Черногории из-за роста числа заболевших объявлена эпидемия. Власти вновь ввели строгие ограничительные меры, которые будут действовать до конца августа.

Ухудшается ситуация и в Австралии. За сутки в стране зарегистрировали рекордно высокое количество инфицированных за всё время пандемии. Большая часть случаев – в Мельбурне.