В аэропорту Шанхая загорелся самолёт. Отменили более 340 рейсов
Новости Китая. Более 340 рейсов отменили в шанхайском аэропорту Пудун из-за пожара. Грузовой самолёт Boeing эфиопской авиакомпании загорелся днём 22 июля, сообщает ТАСС.
Администрация аэропорта перенаправила десятки рейсов в другие воздушные гавани региона, в том числе в Хунцяо. Всего задержали более 130 рейсов как на прилёт, так и на вылет.
Фото: twitter.com/shanghaidaily
Очевидцы выложили в интернет ролики, на которых видно, что огнём повреждена задняя часть фюзеляжа и хвостовая часть самолета. На месте ЧП работали 18 пожарных расчетов. В администрации Шанхайского аэропорта заявили, что возгорание потушили, а пострадавших и жертв при пожаре не было. Информации о его причинах пока нет.
В середине июня два самолета столкнулись в российском аэропорту Пулково. На бортах находились 94 человека (подробнее здесь).