На юге Аляски объявлена угроза цунами. Жители покидают свои дома

Новости мира. На юге Аляски объявлена угроза цунами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр природного катаклизма находился в 800 километрах от крупнейшего города с населением около 300 тысяч человек. Информации о возможных пострадавших и серьёзных разрушениях пока не поступало.