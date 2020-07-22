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Когда можно будет увидеть яркую комету Неовайз?

22 июля 2020 13:57
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Новости мира. Без бинокля и специального оборудования: 23 июля все любители астрономии смогут увидеть самую яркую комету десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Когда можно будет увидеть яркую комету Неовайз?-1

Этой ночью небесная гостья Неовайз максимально приблизится к Земле, благодаря чему рассмотреть её можно будет невооружённым глазом. За этой кометой наблюдают с разных уголков планеты уже больше недели.

Когда можно будет увидеть яркую комету Неовайз?-4

Сегодняшняя ночь  последняя возможность её увидеть. В следующий раз удивительная гостья вернется к нам лишь через 6800 лет. Никакой угрозы для нашей планеты Неовайз не представляет, поскольку пролетит она на расстоянии примерно 100 миллионов километров.

# Астрономия # Фотофакт

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