Когда можно будет увидеть яркую комету Неовайз?

Новости мира. Без бинокля и специального оборудования: 23 июля все любители астрономии смогут увидеть самую яркую комету десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью небесная гостья Неовайз максимально приблизится к Земле, благодаря чему рассмотреть её можно будет невооружённым глазом. За этой кометой наблюдают с разных уголков планеты уже больше недели.