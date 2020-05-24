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Всё в порядке. Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия

24 мая 2020 12:17
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Новости КНДР. Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северокорейский лидер провел встречу по вопросам ядерного сдерживания.

Всё в порядке. Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия-1

В начале месяца глава КНДР участвовал в открытии завода удобрений, а до этого его не видели в течение 20 дней. В связи с этим появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем руководителя.

Всё в порядке. Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия-4

Некоторые западные, южнокорейские, а также японские СМИ и вовсе сообщали о его смерти.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Фотофакт

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