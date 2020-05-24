Всё в порядке. Ким Чен Ын появился на публике после 20 дней отсутствия

Новости КНДР. Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Северокорейский лидер провел встречу по вопросам ядерного сдерживания.

В начале месяца глава КНДР участвовал в открытии завода удобрений, а до этого его не видели в течение 20 дней. В связи с этим появилась информация о серьёзных проблемах со здоровьем руководителя.