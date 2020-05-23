Очевидец крушения в Пакистане: увидел чёрный дым с крыши, побежал туда и увидел обломки кабины самолёта и тело пилота

Новости Беларуси. На месте крушения пакистанского пассажирского лайнера уже вторые сутки идет поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружены оба черных ящика разбившегося лайнера, а также диктофон из кабины пилотов. Для расследования обстоятельств трагедии создана специальная комиссия. Все подробности происшествия в сюжете Виктории Пригодской.

Днем 22 мая мир сотрясла новость об очередной авиакатастрофе. Самолет «Пакистанских международных авиалиний», выполнявший внутренний рейс из Лахора в Карачи, рухнул на густонаселенный жилой район. На его борту находились 99 человек, в том числе 8 членов экипажа. Момент падения воздушного судна попал на камеры видеонаблюдения.

Трагедия произошла почти в конце запланированного полуторачасового полета. На месте крушения сразу же оказались сотни горожан. Не дожидаясь машин скорой помощи, они кинулись разбирать завалы и искать раненных.

Аллах Тавакал, очевидец:

Я увидел черный дым с крыши моего дома. Побежал туда и увидел обломки кабины самолета и тело пилота внутри. Уже потом из новостей мы узнали, что лайнер не смог приземлиться и разбился здесь, в нашем квартале.

Жертвами авиакатастрофы стали 97 человек, еще двое выжили. Сообщается, что все погибшие – пассажиры лайнера. Среди горожан, на дома которых упал самолет, жертв нет, только пострадавшие. 17 из 20 спасенных из-под завалов местных жителей находятся в больнице. С различными переломами госпитализирован также и один из выживших пассажиров. Им оказался руководитель крупного банка Пакистана. Кадры спасения этого человека появились в соцсетях.

Что стало причиной крушения, предстоит выяснить специалистам. Среди версий – технические неполадки, а также столкновение со стаей птиц. Известно, что лайнер дважды заходил на посадку. Перед падением командир экипажа сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем и шасси. Черные ящики воздушного судна уже обнаружены. Их расшифровка может занять несколько недель.

Малик Аршад, официальный представитель Международных авиалиний Пакистана:

Пока бортовые самописцы не расшифрованы, ситуация остается неясной. Я могу сказать с полной ответственностью: как только мы получим данные из черных ящиков, мы сможем определить, это была техническая проблема либо воздействие внешнего фактора, или столкновение с птицей.

Катастрофа произошла всего через несколько дней после того, как Пакистан возобновил внутренние рейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса. Граждане собирались праздновать окончание священного для мусульман месяца Рамадан.

Салах Уддин, житель Карачи:

Эта ужасная трагедия особенно печальна тем, что произошла на Ураза-байрам. Этот праздник люди отмечают вместе со своими семьями, у себя дома, но жертвы этой трагедии стали мучениками. Это очень печально.