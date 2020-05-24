Пьяный мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке

Новости Польши. Случай на грани курьеза в Варшавском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нетрезвый посетитель перелез через ограждение вольера медведицы, начал дразнить животное, после чего спрыгнул в искусственный водоем.

Медведица направилась за ним, и уже в бассейне мужчина ухватился за нее, начав тянуть за уши в воду. В результате инцидента пьяный возмутитель спокойствия отделался царапинами, а вот у медведицы был сильный стресс.