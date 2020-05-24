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Пьяный мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке

24 мая 2020 11:52
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Новости Польши. Случай на грани курьеза в Варшавском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьяный мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке-1

Пьяный мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке-3

Нетрезвый посетитель перелез через ограждение вольера медведицы, начал дразнить животное, после чего спрыгнул в искусственный водоем.

Пьяный мужчина напал на медведицу в Варшавском зоопарке-6

Медведица направилась за ним, и уже в бассейне мужчина ухватился за нее, начав тянуть за уши в воду. В результате инцидента пьяный возмутитель спокойствия отделался царапинами, а вот у медведицы был сильный стресс.

# Зоопарк # Фотофакт

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