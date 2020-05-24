Расследование авиакатастрофы в Пакистане займёт три месяца

Новости Пакистана. Расследование авиакатастрофы в пакистанском Карачи займёт три месяца. Об этом заявил министр авиации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, разбирательство будет прозрачным и его результаты станут достоянием общественности. Что стало причиной крушения самолёта, уже выясняет специально созданная комиссия. В ближайшее время к ней присоединятся эксперты компании Airbus из Германии и Франции.

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