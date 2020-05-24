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Расследование авиакатастрофы в Пакистане займёт три месяца

24 мая 2020 11:44
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Новости Пакистана. Расследование авиакатастрофы в пакистанском Карачи займёт три месяца. Об этом заявил министр авиации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расследование авиакатастрофы в Пакистане займёт три месяца-1

По его словам, разбирательство будет прозрачным и его результаты станут достоянием общественности. Что стало причиной крушения самолёта, уже выясняет специально созданная комиссия. В ближайшее время к ней присоединятся эксперты компании Airbus из Германии и Франции.

Очевидец крушения в Пакистане: увидел чёрный дым с крыши, побежал туда и увидел обломки кабины самолёта и тело пилота

Расследование авиакатастрофы в Пакистане займёт три месяца-4

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Все расходы по ремонту повреждённых домов возьмет на себя правительство. Родственники погибших получат страховые выплаты.

Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 97 пассажиров лайнера. Пострадали порядка 20 местных жителей. 

# Крушение # Фотофакт

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