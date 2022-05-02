Всё из-за роста цен? Вот из-за чего жители Франции и Германии выходят на протесты

Но мирные демонстрации очень быстро переросли в беспорядки. Группы радикально настроенной молодежи решили выплеснуть свое недовольство на полицейских. В них полетели камни и мебель из уличных кафе. Для того чтобы остудить пыл протестующих, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. Но это не помогло. Люди начали громить офисы, разбивать витрины и грабить магазины. Нападению подверглись и отделения банков.

В Германии лейтмотивом Первомая стали экономические лозунги. На демонстрациях люди открыто выражали недовольство падением благосостояния из-за стремительно растущих цен. Это в полной мере почувствовал на себе канцлер ФРГ Олаф Шольц, который решил выступить на митинге в Дюссельдорфе. Когда он сообщил, что Германия готова увеличить размер помощи Украине для разрешения кризиса, то услышал в свой адрес свист. По мнению демонстрантов, тратить деньги на чужую страну, когда своя не может справиться с финансовым кризисом, – это преступление. Инфляция в ФРГ уже превысила 7 %, установив рекорд. Все это ударило по авторитету канцлера. Последние опросы общественного мнения показали, что 54 % немцев недовольны его политикой.

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