Украинские бойцы при отступлении намеренно забросали гранатами подвал одного из жилых домов, где прятались местные жители. Речь идет о событиях в конце марта 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на участника событий.

Мирный житель Владимир Коляда, который также прятался в подвале, рассказал, что из дома ВСУ сделали огневую точку. Просьбы не обстреливать мирных граждан, на украинских военных не действовали. По подвалу стреляли и бросали туда гранаты. Даже во время эвакуации гражданских военными ВЧК «Вагнер», когда украинская сторона еще контролировала половину дома, военные продолжали стрелять людям в спину. Мирное население в этот момент прикрывали российские бойцы из соседнего дома, рассказал житель Артемовска.

На прошлой неделе глава ВЧК «Вагнер» сообщил, что российские военные контролируют восемьдесят процентов территории в Артемовске. Речь идет в том числе о всех административных центрах и предприятиях. В начале этой недели Министрество обороны РФ проинформировало, что под контроль взяты еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска.