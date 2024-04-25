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ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США

25 апреля 2024 18:33
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На Всебелорусском народном собрании одной из тем для разговора стал украинский кризис. Александр Лукашенко назвал этот конфликт риском для нашего государства, так как многие страны коллективного Запада пытаются туда нас втянуть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также во время заседания председатель ВНС отметил, что в мире наблюдается нестабильная ситуация, которая в будущем может перейти в фазу глобального противостояния.

ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США-1

Но пока в Украине кризис во всех сферах жизни, который только усугубляется. Американские издания со ссылкой на одного из сенаторов заявляют, что ВСУ больше не смогут получить военную помощь от Вашингтона минимум до следующих президентских выборов в США, которые пройдут уже в ноябре. Отсутствие финансов у Киева может еще сильнее ударить не только по фронту, но и привести к смене власти в стране. Ведь у Зеленского из-за нехватки средств единственный выход – урезать финансирование медицинской сферы, образования. Все это может привести к социальному взрыву.

ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США-4

Алексей Талай, директор благотворительного фонда, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Я лично был на Донбассе, мы знаем, что такое боевые действия. Мы видели слезы детей, поэтому мы сделаем все возможное, мы транслируем всячески эту решимость. И Вооруженные Силы Республики Беларусь, и Комитет государственной безопасности, все сегодня заряжены.

ВСУ могут не получить военную помощь до ноябрьских выборов в США-7

Беларусь не раз призывала украинские власти к переговорам и мирному решению конфликта. Но ни Киев, ни его западные партнеры не хотят идти на диалог, так как это идет вразрез с идеологическими интересами. Вашингтон и Брюссель продолжают накачивать вооружением Украину, не думая о жизнях простых граждан.

# Международная политика # Алексей Талай

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