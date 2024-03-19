Всеобщая забастовка во Франции. Какие претензии у граждан к правительству?

Немало претензий к властям накопилось у жителей Франции. Они добиваются внимания политиков, безучастных к жизни простых людей, посредством всеобщей забастовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном активисты представляют госсектор. Это учителя, врачи, медсестры, работники других сфер. Они недовольны заработной платой, которая не соответствует уровню инфляции. В правительстве пока никак не комментируют происходящее, что крайне опрометчиво. Поскольку местные профсоюзы призвали выйти на протесты почти шесть миллионов государственных служащих.

Орель Жошо, медсестра (Франция):

Правительство не заботится о системе здравоохранения. Они могут выделить 413 миллиардов евро на войну, на армию, на покупку оружия... Они готовы убивать людей вместо того, чтобы их лечить.

Сейчас в акции участвуют несколько тысяч человек, однако демонстрация рискует достичь небывалых масштабов. Это в очередной раз подмочит репутацию страны в преддверии Олимпийских игр в Париже.