«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За девять дней эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более 3700 ракет. Погибли 12 человек, еще десятки ранены.
В секторе Газа заявляют о более чем 200 жертвах, в том числе детях, еще свыше тысячи палестинцев пострадали.
Ранее Египет выступил с предложением о перемирии сторон с 20 мая. Однако сообщения о согласии ХАМАСа на это тут же были опровергнуты (подробнее здесь).
Обе стороны в результате боевых действий несут не только человеческие, но и материальные потери. Разрушены сотни зданий.
Люди вынуждены прятаться в убежищах.
Все напуганы. В убежище много людей, детей. Нам нужно безопасное место, и мы хотим, чтобы вся эта война прекратилась. Если я не останусь в Ашкелоне и поеду в другой город, там будет то же самое. Теперь все города небезопасны.
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