Прямой эфир

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов

19 мая 2021 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-1

За девять дней эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более 3700 ракет. Погибли 12 человек, еще десятки ранены.

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-4

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-6

В секторе Газа заявляют о более чем 200 жертвах, в том числе детях, еще свыше тысячи палестинцев пострадали.

Ранее Египет выступил с предложением о перемирии сторон с 20 мая. Однако сообщения о согласии ХАМАСа на это тут же были опровергнуты (подробнее здесь).

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-9

Обе стороны в результате боевых действий несут не только человеческие, но и материальные потери. Разрушены сотни зданий.

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-12

Люди вынуждены прятаться в убежищах.

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-15

Все напуганы. В убежище много людей, детей. Нам нужно безопасное место, и мы хотим, чтобы вся эта война прекратилась. Если я не останусь в Ашкелоне и поеду в другой город, там будет то же самое. Теперь все города небезопасны.

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов-18

Читайте также:

Страдают мирные жители, умирают дети. Палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой

«Убежище – это скрыться, чтобы ракета не попала». Жители Израиля делятся страшными подробностями жизни во время обстрелов

МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

# Конфликт на Ближнем Востоке # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю
19 мая 2021 10:19

Число случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 12% за неделю

В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества
19 мая 2021 10:12

В Индии 38 человек стали жертвами циклона, почти 6 тысяч деревень остались без электричества

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус
19 мая 2021 10:03

Произвели около 70 выстрелов. В Калифорнии два человека погибли при атаке на автобус