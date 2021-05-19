«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За девять дней эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более 3700 ракет. Погибли 12 человек, еще десятки ранены.

В секторе Газа заявляют о более чем 200 жертвах, в том числе детях, еще свыше тысячи палестинцев пострадали. Ранее Египет выступил с предложением о перемирии сторон с 20 мая. Однако сообщения о согласии ХАМАСа на это тут же были опровергнуты (подробнее здесь).

Обе стороны в результате боевых действий несут не только человеческие, но и материальные потери. Разрушены сотни зданий.

Люди вынуждены прятаться в убежищах.