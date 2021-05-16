Страдают мирные жители, умирают дети. Палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой

Присмотреться стоило бы к самой горячей точке на карте планеты и ситуации, за которой, без преувеличения, следит весь мир. Обострение палестино-израильского конфликта. Уже почти неделю на Ближнем Востоке не прекращаются ракетные обстрелы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Обе стороны заявляют о масштабных разрушениях, с обеих же сторон гибнут мирные жители, женщины и дети, однако идти на уступки никто не собирается.

С момента эскалации напряженности Израиль поразил более 700 военных целей в секторе Газа. На территорию еврейского государства выпущено уже почти 3000 ракет. Не стихает гул сирены. Люди прячутся в бомбоубежищах.

Давний конфликт вспыхнул с новой силой из-за решения суда о выселении палестинских семей в пользу еврейских поселенцев. Усугубили ситуацию столкновения израильской полиции с палестинцами у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. С начала обстрелов в секторе Газа погибли более 1700 палестинцев, свыше тысячи получили ранения. В Израиле в списке жертв десять человек, еще более 150 пострадали. Гибнут в ожесточенном противостоянии и ни в чем не повинные дети, в том числе самые маленькие.

Что сделал этот ребенок? Мы просто сидели дома. Мы не слышали предупреждения. Ракета, выпущенная с дрона, ударила по нашему дому. Почему? Почему они бомбят дома и их жителей?

Наверное, ничего нет страшнее, чем хоронить своих детей. Никакими словами не унять боль, которую испытывает мама, потеряв самого близкого человека. Неважно, кто она – палестинка или израильтянка. Боль одна. Не должны гибнуть дети. Никогда и ни при каких обстоятельствах.

Мне тяжело, мои дети – это моя жизнь, кроме них и Бога, у меня никого нет. У меня было четверо детей, я потеряла одного, теперь у меня осталось трое.

На экране кадры, которые облетели весь мир, кадры, на которые невозможно смотреть без ужаса, сочувствия и недоумения от происходящего. Пятимесячный мальчик Омар – единственный выживший в результате одного из авиаударов по сектору Газа.

Его семья, мама и четверо братьев и сестер, навещали родственников в лагере беженцев. В один миг одним лишь ударом ракеты жизнь всей семьи оборвалась. Трехэтажное здание сложилось, как карточный домик. Погибли восемь человек. Девятый малыш каким-то чудом остался жив. Его вытащили из-под завалов в тяжелейшем состоянии. Переломы и ушибы по всему телу. Теперь за жизнь младенца борются врачи.