Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За девять дней эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более 3700 ракет. Погибли 12 человек, еще десятки ранены. В секторе Газа заявляют о 230 жертвах, в том числе детях, еще свыше тысячи палестинцев пострадали.

Обе стороны в результате боевых действий несут не только человеческие, но и материальные потери. Разрушены сотни зданий.

Ранее Египет выступил с предложением о перемирии сторон с 20 мая. Однако сообщения о согласии ХАМАСа на это тут же были опровергнуты.