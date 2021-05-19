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Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней

19 мая 2021 08:15
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Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. В ночь на 19 мая Израиль и Палестина продолжили взаимный обстрел. Есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней-1

За девять дней эскалации конфликта по территории еврейского государства выпущено более 3700 ракет. Погибли 12 человек, еще десятки ранены. В секторе Газа заявляют о 230 жертвах, в том числе детях, еще свыше тысячи палестинцев пострадали.

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней-4

Обе стороны в результате боевых действий несут не только человеческие, но и материальные потери. Разрушены сотни зданий.

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней-7

Ранее Египет выступил с предложением о перемирии сторон с 20 мая. Однако сообщения о согласии ХАМАСа на это тут же были опровергнуты.

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней-10

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что операция против радикалов продолжится еще по крайней мере несколько дней.

Премьер Израиля заявил, что операция против радикалов продолжится как минимум ещё несколько дней-13

Призывы к прекращению обстрелов со стороны международного сообщества также пока не принесли никаких результатов. Уже в четвертый раз общую позицию по ситуации не смог сформировать Совбез ООН. В ЕС заявление с призывом к немедленному прекращению огня поддержали все, кроме Венгрии.

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# Конфликт на Ближнем Востоке # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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