МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии.