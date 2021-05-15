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МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния

15 мая 2021 11:45
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Новости Беларуси. МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации палестино-израильского противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.

МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
С большой тревогой продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в зоне этого конфликта. Не считаю, что мы вправе в данной ситуации поучать кого-либо. Но вместе с тем мы не можем не учитывать негативные последствия ежедневно возрастающей напряженности в не чужом для нас регионе, нас не могут не волновать человеческие трагедии.

МИД Беларуси призывает к скорейшей деэскалации ситуации в зоне палестино-израильского противостояния-4

В белорусском МИД рассчитывают, что именно через использование политико-дипломатических механизмов удастся прийти к скорейшей деэскалации ситуации.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Анатолий Глаз # Фотофакт

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