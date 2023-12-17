Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

С начала ноября польские дальнобойщики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против отмены для украинцев системы обязательных разрешений на коммерческие перевозки. Как полагают протестующие, в таких условиях конкуренты из Украины получили преимущество на европейском рынке. При этом гуманитарные грузы и поставки боеприпасов для ВСУ могут беспрепятственно пересекать границу.