Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Данные о смерти водителя на КПП «Корчова – Краковец» подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные о смерти водителя на КПП «Корчова – Краковец» подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала ноября польские дальнобойщики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против отмены для украинцев системы обязательных разрешений на коммерческие перевозки. Как полагают протестующие, в таких условиях конкуренты из Украины получили преимущество на европейском рынке. При этом гуманитарные грузы и поставки боеприпасов для ВСУ могут беспрепятственно пересекать границу.