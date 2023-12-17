Прямой эфир

Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

17 декабря 2023 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Данные о смерти водителя на КПП «Корчова – Краковец» подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей-1

С начала ноября польские дальнобойщики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против отмены для украинцев системы обязательных разрешений на коммерческие перевозки. Как полагают протестующие, в таких условиях конкуренты из Украины получили преимущество на европейском рынке. При этом гуманитарные грузы и поставки боеприпасов для ВСУ могут беспрепятственно пересекать границу.

# Граница

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта в связи со смертью его старшего брата
17 декабря 2023 07:44

Лукашенко направил соболезнование Эмиру Кувейта в связи со смертью его старшего брата

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
16 декабря 2023 17:14

Мы всего лишь хотим мира! Интервью с главой Республики Сербской – в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ
16 декабря 2023 17:00

Более половины немецких избирателей хотят досрочных выборов – опрос местных СМИ