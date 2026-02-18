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ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ

18 февраля 2026 07:55
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ВС России нанесли массированный удар по ВПК Украины в ответ на атаки ВСУ-0

Вооруженные силы РФ атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

В Министерстве обороны РФ информировали, что массированный удар носит ответный характер на террористические действия Киева. Атакованы предприятия ВПК и энергообъекты Украины, работающие в военных целях. Также удары произведены по производственным мощностям и местам подготовки к запуску ударных беспилотников.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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