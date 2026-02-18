В Вашингтоне вооружённый винтовкой человек пытался напасть на Капитолий

Чрезвычайное происшествие в США. В Вашингтоне вооруженный винтовкой человек пытался напасть на Капитолий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сообщению полиции, он вышел из машины и побежал к зданию. Однако был остановлен сотрудниками службы безопасности. Во время задержания он не оказал сопротивления. Злоумышленником оказался 18-летний житель штата Джорджия. В ходе расследования выяснилось, что он тщательно готовился к нападению.

Майкл Салливан, начальник полиции Капитолия (США):

Я думаю, также важно отметить, что на этом человеке был тактический бронежилет. У него также были тактические перчатки, а когда мы осмотрели машину, мы обнаружили там армейский шлем и противогаз. Изъятое у него ружье было полностью заряжено. У подозреваемого были дополнительные патроны.

Сейчас выясняют мотивы подозреваемого. Ему предъявлены обвинения в незаконном ношении и хранении оружия. Власти рассматривают вопрос об усилении мер безопасности и охраны здания конгресса.