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ВС РФ сбили 7 своих дронов после приказа Путина

19 марта 2025 12:04
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Средства противовоздушной обороны РФ осуществили обезвреживание семи беспилотников, которые направлялись к объектам в Николаевской области Украины, пишет РИА Новости.

ВС РФ сбили 7 своих дронов после приказа Путина-1

Фото: Pinterest

Данные действия последовали вслед за приказом президента России Владимира Путина о временном прекращении атак по энергообъектам Украины.

18 марта Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого принято решение об обоюдном воздержании сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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