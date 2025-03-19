ВС РФ сбили 7 своих дронов после приказа Путина

Средства противовоздушной обороны РФ осуществили обезвреживание семи беспилотников, которые направлялись к объектам в Николаевской области Украины, пишет РИА Новости.

Данные действия последовали вслед за приказом президента России Владимира Путина о временном прекращении атак по энергообъектам Украины.

18 марта Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого принято решение об обоюдном воздержании сторон конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней.