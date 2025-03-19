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Доллар дешевеет. Курсы валют на 19 марта

19 марта 2025 10:35
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На интернет-сайте Национального банка Беларуси размещена информация о курсах валют на 19 марта.

Доллар дешевеет. Курсы валют на 19 марта-1

Фото: Pinterest

Так один доллар США стоит 3,0554 белорусского рубля, потеряв 0,0604 рубля, если сравнивать с курсом на 18 марта. Евро также теряет позиции – 1 евро равен 3,3455 белорусского рубля, снизившись в стоимости на 0,0514 рубля.

Российский рубль, напротив, прибавил в цене. Так, 100 российских рублей равны 3,6788 белорусского рубля, что на 0,0559 рубля больше, чем днем ранее. 

Также 10 китайских юаней можно приобрести за 4,2153 белорусского рубля, а 10 польских злотых – за 8,0085 белорусского рубля.

# Деньги

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