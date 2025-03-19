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Польша намерена установить противопехотные мины на границе с Беларусью

19 марта 2025 10:43
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Польша на пути милитаризации готова переступить через все моральные принципы и игнорировать международные нормы. Ярким подтверждением тому стало решение правительства установить на границе с Беларусью противопехотные мины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили в польском Министерстве обороны.

Польша намерена установить противопехотные мины на границе с Беларусью-2

Эти минные поля станут элементом так называемого восточного щита – системы укреплений рубежей. Отметим, что предполагаемые к использованию боезаряды запрещены Оттавской конвенцией как антигуманное оружие. Однако польские власти решили обойти это препятствие и заявили о выходе страны из международного договора.

Остается добавить, что укрепление границы с Беларусью, возведение системы бункеров, траншей, противотанковых заграждений и разведывательного оборудования, из которых состоит «Восточный щит», обойдется в почти 3 миллиарда долларов. Учитывая новые военные планы Польши, эта сумма будет только расти.

# Граница # Польша

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