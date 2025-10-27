Прямой эфир

ВС РФ не дали 4 раза ВСУ вырваться из окружения в Купянске

27 октября 2025 14:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ВС РФ не дали 4 раза ВСУ вырваться из окружения в Купянске-0

Российские войска пресекли четыре попытки украинских подразделений прорваться из окружения в районе Купянска, уничтожив до 50 бойцов и несколько единиц техники. Об этом пишет РИА Новости.

В Красноармейске штурмовые группы продолжают наступление, расширяя контроль у железнодорожного вокзала.

За сутки там ликвидировано более 60 украинских военнослужащих. По данным Генштаба, российские силы взяли в кольцо Купянск, где находятся около 5 тысяч украинских бойцов, а также завершили окружение противника в районах Красноармейска и Димитрова, блокировав до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Фото: pixabay

# Международная политика # Армия

Другие новости рубрики

Все новости
Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»
27 октября 2025 14:20

Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»

Льюис: «Буревестник» является оружием из области научной фантастики
27 октября 2025 13:40

Льюис: «Буревестник» является оружием из области научной фантастики

Боуз: после слов Путина о «Буревестнике» провал «Фламинго» Зеленского очевиден
27 октября 2025 13:34

Боуз: после слов Путина о «Буревестнике» провал «Фламинго» Зеленского очевиден