ВС РФ не дали 4 раза ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Российские войска пресекли четыре попытки украинских подразделений прорваться из окружения в районе Купянска, уничтожив до 50 бойцов и несколько единиц техники. Об этом пишет РИА Новости.

В Красноармейске штурмовые группы продолжают наступление, расширяя контроль у железнодорожного вокзала.

За сутки там ликвидировано более 60 украинских военнослужащих. По данным Генштаба, российские силы взяли в кольцо Купянск, где находятся около 5 тысяч украинских бойцов, а также завершили окружение противника в районах Красноармейска и Димитрова, блокировав до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

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