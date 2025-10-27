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Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»

27 октября 2025 14:20
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Суд в Италии постановил выдать ФРГ украинца по делу о «Северных потоках»-0

Апелляционный суд Болоньи постановил экстрадировать украинца Сергея Кузнецова в Германию по обвинению в подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом пишет РИА Новости.

Его адвокат Никола Канестрини сообщил о намерении обжаловать решение в Кассационном суде, ссылаясь на международное право и права обвиняемого.

Кузнецов был арестован в Италии 21 августа по европейскому ордеру. По версии германских властей, он возглавлял диверсионную группу, причастную к взрывам трубопроводов в сентябре 2022 года. Германия также добивалась выдачи другого украинца, задержанного в Польше, но Варшава отказала.

В Германии Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в антиконституционной диверсии. В России расследование ведётся как акт международного терроризма.

Фото: pixabay

# Международная политика

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