Вражда Зеленского и Трампа может похоронить киевский режим? Чем обернулись переговоры в Белом доме

Такого в стенах Белого дома еще не видели. Речь о беспрецедентной по накалу встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Переговоры, за которыми накануне вечером наблюдал весь мир, закончились ожесточенной перепалкой, срывом сделки по полезным ископаемым и спешным отъездом президента Украины из Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча, которая должна была перезапустить двусторонние отношения, судя по всему, положила им конец. Теперь Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Украины, пишут американские СМИ. По словам представителя администрации США, уже в ближайшее время Вашингтон может отменить последние поставки киевскому режиму боеприпасов и техники, которые были одобрены и оплачены при предыдущем президенте Байдене. Кроме того, может прекратиться даже косвенная поддержка, включая обмен разведданными, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов. Зеленский сам напросился приехать в Вашингтон, но встретил там лишь критическую оценку своих действий. В результате, не сумев принять позицию Трампа и его администрации, начал перебивать американского лидера, вступая с ним в спор. В ответ на рассуждения о прекращении боевых действий, установлении мира и возмещении всех убытков Соединенным Штатам Зеленский обвинил главу Белого дома в поддержке России, а не киевского режима.

– Если бы не наша военная техника, эта война закончилась бы через две недели.

– Через три дня – я слышал это от Путина.

– Может быть, меньше.

– Через две недели, конечно, да.

– Я вам скажу, что вести такие дела будет очень трудно. Разговор на повышенных тонах и явное неуважение вызвали раздражение у Трампа, после чего встреча была досрочно прекращена. Отменив пресс-конференцию, делегация Зеленского спешно покинула Овальный зал. Стоит отметить, что украинская сторона в какой-то момент осознала безвыходность своего положения и попыталась возобновить переговоры, однако Белый дом отклонил эту идею. Скандальный визит Зеленского в США обсуждают мировые СМИ. Читайте здесь. Как сообщают мировые СМИ, Зеленский испортил свои отношения с американским президентом, возможно, навсегда. Все, что от него требовалось, это вести себя сдержанно, пока работали камеры, прежде чем перейти к существенным переговорам за кулисами. Теперь же Киев рискует полностью потерять американское финансирование.