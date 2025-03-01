После провальных переговоров Трампа и Зеленского США могут прекратить поддержку Украины – СМИ

Пока весь мир комментирует визит Зеленского в Вашингтон, власти США не стали терпеть хамского отношения со стороны киевского режима и приступили к решительным действиям. После провальных переговоров Трампа и Зеленского Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Украины, пишут американские СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителя американской администрации, уже в ближайшее время Вашингтон может отменить последние поставки боеприпасов и техники, которые были одобрены и оплачены при предыдущем президенте Джо Байдене. Помимо того, может прекратиться даже косвенная поддержка, включая обмен разведданными, а также обучение украинских военнослужащих и пилотов. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский должен принести глубокие извинения американскому лидеру.

Марко Рубио, государственный секретарь США:

Этот активный, открытый подрыв усилий по установлению мира глубоко разочаровывает всех, кто был вовлечен в общение с украинцами до сегодняшнего дня, и я думаю, что он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая не должна была закончиться так, как она закончилась.

Всю безнадежность ситуации четко осознала посол Украины в США. Ее реакция на перепалку с главой Белого дома облетела весь интернет. В то же время мировые СМИ уверены в том, что Зеленский испортил свои отношения с американским президентом, возможно, навсегда. Все, что требовалось от политика, – это вести себя жеманно, пока работали камеры, прежде чем перейти к существенным переговорам за кулисами. Однако теперь Киев может полностью потерять американское финансирование.

Дмитрий Швайба, кандидат экономических наук, доцент:

То, что касается переговоров состоявшихся и то, о чем активно судачат на сегодня весь мир. Да, это беспрецедентная история. Такой наглости Овальный кабинет, сакральное место политики США, не видел никогда в истории. Но это не случайность и не стихийность. Это спланированная акция со стороны западных союзников США.