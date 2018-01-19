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Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии

19 января 2018 17:52
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Новости России. В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности трагедии, которая произошла в одном из учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии-1

Хирурги из Санкт-Петербурга и Москвы направлены в Улан-Удэ, чтобы оказать помощь пострадавшим школьникам. По словам врачей, в целом состояние пациентов удовлетворительное.

Однако две девочки получили серьезные травмы.

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии-4

# Фотофакт # Нападение

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