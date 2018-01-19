Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время нападения в школе в Бурятии

Новости России. В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности трагедии, которая произошла в одном из учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ
Новости России. В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности трагедии, которая произошла в одном из учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ
Хирурги из Санкт-Петербурга и Москвы направлены в Улан-Удэ, чтобы оказать помощь пострадавшим школьникам. По словам врачей, в целом состояние пациентов удовлетворительное.
Однако две девочки получили серьезные травмы.