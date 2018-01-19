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Папа Римский обвенчал влюблённых бортпроводников в полёте

19 января 2018 13:21
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Новости Чили. 18 января Папа Римский благословил пару на борту самолёта. Церемония венчания прошла во время перелёта из одного города Чили в другой.

Как сообщает агентство Reuters, понтифик беседовал со стюардессой и стюардом. Собеседники рассказали о заключённом несколько лет назад браке. Они упомянули, что из-за землетрясения в Сантьяго в 2010 году не смогли обвенчаться в церкви. Папа Франциск предложил свою помощь.

Пара приняла предложение понтифика. Церемония венчания прошла прямо в самолёте. Свидетелем выступил представитель авиакомпании. Все необходимые бумаги были подписаны чилийским епископом, который также летел этим рейсом.

Пользователь Steve Dorsey выложил фотографию с документом Папы Римского на своей странице в Twitter. Комментаторы не оставили это без внимания.

«Какой чудесный поступок. Жизнь может быть такой прекрасной, если все мы будем совершать добрые поступки каждый день. Поздравления счастливой паре»,

«Мне нравится эта история. Во время моих полётов я получаю только бесплатные орехи и напитки»,

«Даже будучи атеистом, я могу это оценить. Отличный материал!»,

«Какая невероятная история, чтобы рассказать своим детям!».

Летом прошлого года не менее интересная история произошла с дайверами из Белиза.

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# Свадьба # Папа Римский Франциск

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