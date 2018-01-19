Учёные оценили, насколько вредны микроволновки

Новости Великобритании. 18 января на сайте Манчестерского университета опубликовали результаты исследования вреда от микроволновых печей. За год микроволновки на территории ЕС производят 7,7 миллионов тонн углекислого газа. Столько же выпускают почти 7 миллионов автомобилей.

Как сообщают учёные Манчестерского университета, исследовательская группа оценила воздействие микроволновок на окружающую среду по 12 факторам. Среди них были изменение климата, истощение природных ресурсов и экологическая токсичность.

Исследование показывает, что основными проблемами являются детали, производящие микроволны, изготовление печей и их утилизация.

Алехандро Галлего-Шмид, учёный Манчестерского университета:

В наше время потребители склонны покупать новую технику до того, как истечёт срок эксплуатации старой. Причина в том, что техника стала модной и «статусной». В результате выброшенное электрооборудование, как микроволновки, становится одним из самых быстрорастущих потоков отходов в мире.

В 2005 году отходы от выброшенных микроволновок составили 184 тысячи тонн.

За год потребление электроэнергии микроволновыми печами на территории ЕС эквивалентно годовой выработке электричества тремя электростанциями.

Ещё одной проблемой учёные назвали сокращение срока службы техники. Если в 1990-ые использование микроволновки рассчитывалось на 10-15 лет, то в наше время эксплуатации устройств сократилось до 6-8 лет.

Алехандро призывает стандартизировать микроволновые печи. Это уменьшит затраты ресурсов при их производстве и количество отходов.