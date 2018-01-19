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Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ

19 января 2018 11:21
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Новости России. В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности трагедии, которые произошла в одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятиклассник с топором напал на учеников и преподавателя. По последним данным, ранения получили несколько человек. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии находится в больнице. У подростка также была бутылка с зажигательной смесью. Из-за чего в школе начался пожар (здесь подробнее). Следственный комитет проводит проверку.  

Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ-1

Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ-3

Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ-5

Светлана Петренко, руководитель отдела взаимодействия со СМИ Следственного комитета России:
В результате его действия ранения причинены пятерым ученикам и учителю. Нападавший задержан и госпитализирован после попытки суицида. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются.

В России это далеко не первый подобный случай. Только на этой неделе в школах Перми и Челябинской области подростки с ножом нападали на учеников и преподавателей. А в Москве 11-классник пытался пронести в школу ножи и коктейль Молотова. На данный момент есть версия о взаимосвязи этих преступлений. Возможно, их планировали через социальные сети.  

# Нападение # Светлана Петренко

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