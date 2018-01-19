Нападавший госпитализирован после попытки суицида: СК о трагедии в школе в Улан-Удэ

Новости России. В Улан-Удэ продолжают выяснять подробности трагедии, которые произошла в одной из местных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятиклассник с топором напал на учеников и преподавателя. По последним данным, ранения получили несколько человек. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии находится в больнице. У подростка также была бутылка с зажигательной смесью. Из-за чего в школе начался пожар (здесь подробнее). Следственный комитет проводит проверку.