Врач Комаровский рассказал, что украинцы не могут привиться из-за купленных сертификатов

Новости Украины. Рейтинг Зеленского упал до 24,7 %. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии. Месяц назад украинского лидера поддерживало значительно больше людей. Также, согласно результатам исследования, большинство респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с COVID-19, энергетический кризис, низкие зарплаты – люди недовольны политикой Зеленского. Так, Федерация работодателей Украины выступила с заявлением, что сложившаяся ситуация на рынках энергетических ресурсов является катастрофической. Цена на газ для отечественных предприятий – в 4-5 раз выше, чем у их конкурентов. А многие госучреждения и вовсе не могут позволить себе отопление. Так, в Мариуполе малыши в детских садах спят в верхней одежде, потому что в помещении всего 13 °C. И это при угрожающей статистике по коронавирусу. Только за сутки в стране умерли 508 человек. Это максимум с начала пандемии.

Евгений Комаровский, врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий:

То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. В моргах мест нет. На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться они не могут, потому что они же уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А все, кто в реанимации, 99 % в реанимации, они не привиты.