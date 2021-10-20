Полчаса лежали под дулами автоматов. Что произошло с афганскими мигрантами в Польше?

Новости Польши. Польские силовики жестоко избили афганских беженцев, применив перцовый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польские силовики жестоко избили афганских беженцев, применив перцовый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мигранты, которые уже больше двух месяцев, находясь в нечеловеческих условиях, вынуждены бороться за жизнь, предприняли шаг отчаяния. Люди попытались преодолеть опасные заграждения, но встретили силовое сопротивление. После их задержали. Беженцам, в числе которых женщины и дети, пришлось полчаса лежать под дулами автоматов на холодной земле, после чего их увезли в наручниках вглубь Польши.
Произошедшее на польской территории – еще один сигнал международной общественности оценить реальную ситуацию с мигрантами, которых просто выбрасывают из страны.