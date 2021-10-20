Депутат Украины: очередь в киевский крематорий из катафалков заняла более двух часов

Новости Украины. Рейтинг Зеленского упал до 24,7 %. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии. Месяц назад украинского лидера поддерживало значительно больше людей. Также, согласно результатам исследования, большинство респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с COVID, энергетический кризис, низкие зарплаты – люди недовольны политикой Зеленского. Так, Национальная Федерация работодателей Украины выступила с заявлением, что сложившаяся ситуация на рынках энергетических ресурсов является катастрофической. Цена на газ для отечественных предприятий в 4-5 раз выше, чем у их конкурентов. А многие госучреждения и вовсе не могут позволить себе отопление. Так, в Мариуполе малыши в детских садах спят в верхней одежде, потому что в помещении всего 13 градусов. И это при угрожающей статистике по коронавирусу. Только за сутки в стране умерли 508 человек. Это максимум с начала пандемии. Депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий с трибуны Верховной рады подтвердил пугающую статистику.

Михаил Радуцкий, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»:

Украина сегодня вторая в Европе по количеству умерших. За позапрошлые сутки умерли более 500 человек. Очередь в киевский крематорий из катафалков заняла более двух часов.

Он призвал депутатов вакцинироваться и носить маски, подавая этим пример другим украинцам. Но непонятно, спасет ли это правительство Украины от недоверия со стороны народа.