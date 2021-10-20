Новости Гватемалы. В Гватемале акция протеста бывших военных переросла в беспорядки и столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь ветераны требуют принять закон, который позволит им рассчитывать на выплату в размере около 15,5 тысячи долларов за службу во время гражданской войны в республике. На получение этих средств претендуют почти 100 тысяч человек.