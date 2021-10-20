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В Гватемале акция протеста бывших военных переросла в беспорядки

20 октября 2021 12:49
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Новости Гватемалы. В Гватемале акция протеста бывших военных переросла в беспорядки и столкновения с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Гватемале акция протеста бывших военных переросла в беспорядки-1

Участники манифестации смогли прорваться в здание конгресса, где били стекла и ломали двери. Сотрудникам полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.  

В Гватемале акция протеста бывших военных переросла в беспорядки-4

В свою очередь ветераны требуют принять закон, который позволит им рассчитывать на выплату в размере около 15,5 тысячи долларов за службу во время гражданской войны в республике. На получение этих средств претендуют почти 100 тысяч человек.  

# Акции протеста # Фотофакт

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