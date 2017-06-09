Прямой эфир

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола

09 июня 2017 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Парламент Японии разрешил действующему императору покинуть престол по своему желанию. Император Акихито, которому сейчас 83 года, собирается отречься от престола из-за пожилого возраста и состояния здоровья, – сообщает Kyodo News.

Императору несколько лет назад сделали операцию на сердце, и он лечит рак предстательной железы, а в августе 2016 года император заявил, что исполнение обязанностей для него стало затруднительно.  

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола -1

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

В течение трехлетнего периода власть перейдет по наследству к сыну императора – кронпринцу Нарухито. Ожидается, что наследник займет Хризантемовый трон в начале 2019 года.

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола -4

Император с кронпринцем. Фото: Kyodo

Парламент страны не стал вносить изменения в закон об императорском доме, а лишь выпустил постановление, которое относится только к конкретной ситуации с императором Акихито. Кстати, это первое отречение от японского престола за последние 200 лет – в последний раз такое случилось в 1817 году.

Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола -7

В декабре прошлого года император отметил 83-летие. На дворцовой площади Токио его поздравили более тысячи человек – здесь подробнее.

# Фотофакт # Япония # Импаратор Акихито # Нарухито

Другие новости рубрики

Все новости
«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство
09 июня 2017 10:50

«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство

Видеофакт: американский пианист установил мировой рекорд по количеству нажатий клавиш рояля в минуту
09 июня 2017 10:41

Видеофакт: американский пианист установил мировой рекорд по количеству нажатий клавиш рояля в минуту

В Мельбурне проводится контртеррористическая операция в связи с недавней атакой на жилой дом
09 июня 2017 07:53

В Мельбурне проводится контртеррористическая операция в связи с недавней атакой на жилой дом