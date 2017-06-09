В Мельбурне проводится контртеррористическая операция в связи с недавней атакой на жилой дом

Новости Австралии. Полиция Австралии проводит контртеррористическую операцию в Мельбурне. Детали пока держатся в секрете, чтобы не сорвать весь план действий. Известно лишь, что операция связана с недавним терактом в Мельбурне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В понедельник полицейские застрелили преступника, который взял в заложники женщину, забаррикадировался в одной из квартир жилого дома, убил случайного прохожего и ранил троих полицейских. Злоумышленником оказался 29-летний уроженец Сомали. В 2009 году его судили по делу о нападении на военную базу, но тогда жюри присяжных его оправдало.