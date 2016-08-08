Император Японии готовится отречься от трона

Новости Японии. Японский император Акихито, по всем приметам, готовит почву для того, чтобы объявить о своем отречении от трона. Сказать об этом прямо монарх не может: ему Конституцией запрещено участвовать в островной политике. Именно поэтому, кстати, отречение не предусмотрено никакими законами.

Тем не менее, в речи Акихито содержалось вполне прозрачное сообщение о том, что дальнейшее отправление обязанностей становится для него непосильным. Как предполагается решать юридические затруднения, связанные с отставкой императора, пока неясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.