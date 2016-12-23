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Император Японии празднует 83-летие: поздравление монарху направил Александр Лукашенко

23 декабря 2016 14:05
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Новости Японии. Тысячи японцев пришли на дворцовую площадь в Токио, чтобы поздравить императора с днём рождения.

23 декабря Акихито исполнилось 83 года.

Монарх поблагодарил народ за поддержку в его решении постепенно отойти от руководства, в связи с преклонным возрастом.

Со временем, его место на престоле займёт кронпринц Нарухито.

С национальным праздником императора Японии Акихито и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Япония

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