Император Японии празднует 83-летие: поздравление монарху направил Александр Лукашенко

Новости Японии. Тысячи японцев пришли на дворцовую площадь в Токио, чтобы поздравить императора с днём рождения.

23 декабря Акихито исполнилось 83 года.

Монарх поблагодарил народ за поддержку в его решении постепенно отойти от руководства, в связи с преклонным возрастом.

Со временем, его место на престоле займёт кронпринц Нарухито.

С национальным праздником императора Японии Акихито и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.