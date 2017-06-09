«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство

Новости Великобритании. Великобритания подводит итоги внеочередных парламентских выборов. Ни у одной из партий нет большинства в Палате общин. Необходимый для этого минимум – 326 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже правящие консерваторы получают лишь чуть более 310. Их главные соперники – лейбористы – около 270. Так что страну ждет так называемый подвешенный парламент. Это означает, что партиям необходимо будет формировать коалицию. И весь вопрос – кто с кем объединится?

Это утро миллионы британцев начали с предвкушения перемен. Внеочередные парламентские выборы показали, кто прошел в Палату общин, а для кого, как например, для либерала, экс-вице-премьера Британии Ника Клега, битва закончилась. Поражение потерпели и шотландские националисты.

Жительница Великобритании:

В 2015 году я тоже голосовала на парламентских выборах, но я разочаровалась в политиках. А в этом году я увидела, что Джереми Корбин вдохновляет многих людей, это заставило меня относиться с большим энтузиазмом к обещаниям политиков.

Но в обещания британских политиков поверили далеко не все. В итоге ни одна из партий не получила простого большинства – 326 мест в Палате общин. Консервативная даже потеряла позиции. По последним данным, у нее всего 315 мандатов. Лидер лейбористов Джереми Корбин уже призвал Терезу Мэй уйти в отставку с поста премьер-министра. Что она, естественно, делать по доброй воле не намерена.