Впервые раскрыта выручка от рекламы на YouTube

Новости США. Компания, одним из подразделений которой является YouTube, впервые раскрыла выручку от рекламы на хостинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2019 год сервис принес 15 миллиардов и 150 миллионов долларов (почти на 4 миллиарда больше, чем в 2018 году). Интересно, что несмотря на хорошую динамику и довольно внушительную итоговую цифру, она оказалась значительно ниже ожиданий большинства аналитиков, приблизительные оценки которых достигали 25 миллиардов долларов.