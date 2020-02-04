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Впервые раскрыта выручка от рекламы на YouTube

04 февраля 2020 16:39
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Новости США. Компания, одним из подразделений которой является YouTube, впервые раскрыла выручку от рекламы на хостинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2019 год сервис принес 15 миллиардов и 150 миллионов долларов (почти на 4 миллиарда больше, чем в 2018 году). Интересно, что несмотря на хорошую динамику и довольно внушительную итоговую цифру, она оказалась значительно ниже ожиданий большинства аналитиков, приблизительные оценки которых достигали 25 миллиардов долларов.

Больше новостей экономики за 4 февраля читайте здесь.

# Интернет # Сергей Савицкий

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