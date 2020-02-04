Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

Новости Франции. Во Франции нападение с ножом в здании жандармерии могло быть терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции нападение с ножом в здании жандармерии могло быть терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующую версию проверяют специалисты. Дело в том, что незадолго до инцидента в полицию поступил звонок от человека, который назвал себя военным и заявил, что в Дьезе планируется атака со стороны члена «Исламского государства». Связаны ли эти события, пока непонятно.
19-летний военный вооруженный ножом напал на стража порядка в жандармерии на северо-востоке страны. Защищаясь от злоумышленника, правоохранитель был вынужден применить газовый баллончик, а затем произвести два выстрела. С ранением полицейского доставили в больницу.