Новости экономики за 04.02.2020

Новости Беларуси. Какие предприятия малого бизнеса могут участвовать в конкурсе инвестпроектов на получение господдержки? Как изменились правила провоза наличных денег через границу? И почему ремонт на белорусском участке «Дружбы» начали раньше плана? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ НА ДВУХ УЧАСТКАХ НЕФТЕПРОВОДА «ДРУЖБА»

«Гомельтранснефть Дружба» приступил к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов «Унеча-Мозырь» и «Мозырь-Брест». Дефекты на линейной части были выявлены в результате внутритрубной диагностики. Кроме того, ведется реконструкция на двух нефтеперекачивающих станциях.

На предприятии рассказали, что работы запланированы на 2020 год, но график их проведения скорректирован и синхронизирован с экстренным ремонтом, который сейчас проводит российская сторона на своей территории. Таким образом, не придется дважды снижать загрузку трубопровода. Все ремонтные работы согласованы с «Транснефтью» и не должны сказаться на итоговом объеме транзита российского сырья.

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