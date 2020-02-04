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В общежитии одного из университетов Техаса неизвестный устроил стрельбу. Погибли 2 женщины

04 февраля 2020 09:56
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Новости США. Стрельба в Техасе: погибли 2 женщины, еще один ребенок получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общежитии одного из университетов Техаса неизвестный устроил стрельбу. Погибли 2 женщины -1

Инцидент произошел в общежитии университета. Никаких подробностей о личности злоумышленника и мотивах его действий у правоохранителей пока нет. Предполагается, что участники происшествия были знакомы. В целях безопасности все занятия в университете отменены.

В общежитии одного из университетов Техаса неизвестный устроил стрельбу. Погибли 2 женщины -4

Работникам и студентам рекомендуют не выходить из кампуса. На территории общежития дежурит полиция.

В общежитии одного из университетов Техаса неизвестный устроил стрельбу. Погибли 2 женщины -7

# Стрельба в США # Фотофакт

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