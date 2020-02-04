В общежитии одного из университетов Техаса неизвестный устроил стрельбу. Погибли 2 женщины

Новости США. Стрельба в Техасе: погибли 2 женщины, еще один ребенок получил ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в общежитии университета. Никаких подробностей о личности злоумышленника и мотивах его действий у правоохранителей пока нет. Предполагается, что участники происшествия были знакомы. В целях безопасности все занятия в университете отменены.