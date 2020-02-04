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Александр Лукашенко поздравил президента и жителей Шри-Ланки с Днём независимости

04 февраля 2020 10:03
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Новости Шри-Ланки. Жители Шри-Ланки отмечают 4 февраля День независимости. Ровно 72 года назад Цейлон, как тогда называлось государство, вышел из-под контроля Британской империи,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента и жителей Шри-Ланки с Днём независимости -1

По традиции основные празднования развернулись на площади Независимости в столице – Коломбо. Здесь же состоялся военный парад, в котором приняли участие военно-воздушные, морские и сухопутные войска. С национальным праздником президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил президента и жителей Шри-Ланки с Днём независимости -4

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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