Александр Лукашенко поздравил президента и жителей Шри-Ланки с Днём независимости

Новости Шри-Ланки. Жители Шри-Ланки отмечают 4 февраля День независимости. Ровно 72 года назад Цейлон, как тогда называлось государство, вышел из-под контроля Британской империи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции основные празднования развернулись на площади Независимости в столице – Коломбо. Здесь же состоялся военный парад, в котором приняли участие военно-воздушные, морские и сухопутные войска. С национальным праздником президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и народ этой страны поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.