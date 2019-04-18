Возродить наследие: в Париже стартовал проект «стройка Франции»

Новости Франции. В Париже стартовал проект «стройка Франции». Он посвящен восстановлению Нотр-Дама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Основная цель проекта – увеличить количество предложений по обучению тем профессиям, которые необходимы для реконструкции собора Парижской Богоматери. Речь идет о плотниках, резчиках по камню, кровельщиках, витражистах и декораторах. Таким образом власти хотят дать шанс молодым специалистам внести свой вклад в восстановление наследия по всей стране.

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