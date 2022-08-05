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«Возможности практически исчерпаны». Сможет ли Литва и дальше принимать беженцев из Украины?

05 августа 2022 07:11
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Литва исчерпала возможности по размещению беженцев из Украины. Об этом заявили в литовском Министерстве труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Возможности практически исчерпаны». Сможет ли Литва и дальше принимать беженцев из Украины?-1

В ведомстве отметили: «Неправительственные организации, помогающие в приеме беженцев и координирующие их расселение у жителей, говорят о том, что все возможности практически исчерпаны». Ранее литовское отделение Международного комитета Красного Креста заявило, что осенью Литва может столкнуться с новой волной беженцев. Это связано с тем, что в некоторых регионах Украины отопительный сезон может так и не начаться.

«Возможности практически исчерпаны». Сможет ли Литва и дальше принимать беженцев из Украины?-4

В результате с приходом холодов украинцы снова начнут перебираться в европейские страны, в том числе в Литву. В таком случае ситуация значительно усугубится: прибывших негде будет разместить.

# Беженцы # Новости Литвы # Фотофакт

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