«Возможности практически исчерпаны». Сможет ли Литва и дальше принимать беженцев из Украины?

Литва исчерпала возможности по размещению беженцев из Украины. Об этом заявили в литовском Министерстве труда и соцзащиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве отметили: «Неправительственные организации, помогающие в приеме беженцев и координирующие их расселение у жителей, говорят о том, что все возможности практически исчерпаны». Ранее литовское отделение Международного комитета Красного Креста заявило, что осенью Литва может столкнуться с новой волной беженцев. Это связано с тем, что в некоторых регионах Украины отопительный сезон может так и не начаться.